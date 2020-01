Le temps de vendredi 3 janvier : pluvieux sur la majeure partie du pays

Le temps sera passagèrement pluvieux vendredi sur une grande partie du pays et plus lumineux autour de la Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, une première zone de pluies faibles traversera la moitié nord-ouest du pays. Elle sera précédée de grisaille autour de la Garonne et de la Lorraine aux vallées de l'Est, parfois de brouillards en Aquitaine et du Val de Saône au Lyonnais. L'après-midi, les pluies faibles glisseront sur le Sud-Ouest, l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes, la Bourgogne Franche-Comté et le Grand Est.

À l'arrière de cette perturbation, de nouvelles ondées gagneront par la Manche et circuleront sur le nord-ouest. Le ciel ne s'éclaircira qu'en fin de journée près de la Manche. Sur le Languedoc-Roussillon et la Provence, la matinée sera encore chargée et humide. Puis la tramontane se lèvera et le ciel s'éclaircira. Sur l'Est des Pyrénées et du pourtour du Golfe du Lion aux Alpes, l'après-midi se poursuivra sous un ciel juste voilé. Sur la Côte d'Azur et la Corse, le temps sera plus mitigé, partagé entre soleil et grisailles passagères.

Les températures

Le matin, les températures seront comprises entre 1 et 4 degrés en général au sud de la Garonne et du Grand Est à l'Auvergne Rhône-Alpes. Il fera de 4 à 8 degrés sur le reste du pays. L'après-midi, il fera de 6 à 9 degrés du Nord-Est au Centre-Est, 12 à 15 autour de la Méditerranée, 8 à 12 ailleurs. Au cours de la nuit de vendredi à samedi, tramontane et mistral se renforceront un peu pour atteindre 70 km/h en rafales. Un peu de neige se produira sur les Alpes du Nord à partir de 1.500 m environ.