Le temps de mardi : nuageux et humide sur une moitié nord, ensoleillé au sud

Le temps sera maussade mardi sur les 2/3 nord du pays, avec de faibles pluies ou bruines par moments, selon les prévisions de Météo-France. La visibilité sera parfois mauvaise avec des brumes ou des bancs de brouillards en matinée sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Sur le 1/3 sud de la France, après une matinée bien ensoleillée, des passages nuageux arriveront sur le Sud-Ouest, tandis que le soleil dominera sur le pourtour méditerranéen du matin au soir.

Des gelées encore fréquentes sur le tiers sud du pays

L'après-midi, de timides éclaircies se développeront tout de même sur le Nord-Ouest alors qu'un temps couvert et pluvieux s'étendra du nord de l'Aquitaine et du Poitou vers le Grand-Est et la Bourgogne Franche-Comté. En fin de journée, un vent de secteur sud-ouest se lèvera sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais avec des pointes à 70 km/h.

Les gelées seront encore fréquentes sur le 1/3 sud du pays avec -4 à 0 degrés excepté près de la Méditerranée et l'Atlantique. Par contre sur la moitié nord, les minimales seront positives et iront de 3 à 8 degrés. Les maximales iront de 7 à 12 degrés du Nord-Est au Massif central, de 12 à 16 degrés ailleurs, jusqu'à 14 à 18 sur le pourtour méditerranéen et en Corse.