Le temps de mardi : instable en Auvergne-Rhône-Alpes, soleil dominant sur le reste du pays

Entre l'est du Massif-central, le Jura et l'ensemble du relief alpin, le temps mardi sera très nuageux dès le matin avec de possibles averses qui pourront prendre un caractère orageux dans l'après-midi. Ailleurs, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies. Seules quelques gouttes seront possibles sur la Normandie et le nord du pays.

Des minimales de 4 à 10 degrés

Côté températures, les minimales iront de 4 à 10 degrés sur la moitié nord et de 8 à 16 degrés au sud, jusqu'à 17 à 20 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 15 à 19 degrés près de la Manche, 20 à 25 degrés ailleurs, jusqu'à 26 à 28 degrés dans le sud.