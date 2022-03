Le temps de mardi : ensoleillé sur une très grande partie du pays, vent d’autan fort en Occitanie

Le temps sera mardi plutôt bien ensoleillé sur la grande majorité de la France, selon Météo-France.

Petite averse l'après-midi dans les Pyrénées

Il faudra néanmoins compter avec un ciel un peu plus nuageux sur la façade océanique, en particulier sur l'ouest de la Bretagne où quelques gouttes seront possibles le matin, et avec des passages de nuages élevés dans le Sud-Ouest. Ceux-ci pourront être un peu plus épais sur les Pyrénées ; une petite averse n'étant pas exclue l'après-midi sur l'ouest de la chaîne. En Languedoc-Roussillon le temps redeviendra sec, avec encore quelques nuages le matin mais de plus larges éclaircies l'après-midi.

10 degrés près de la Méditerranée

Le vent d'autan restera très soutenu en Occitanie. Les rafales atteigneront 60 à 80 km/h en plaine toulousaine, et jusqu' à 110 km/h sur le Lauragais et les hauteurs du Tarn. Côté températures, les minimales seront souvent comprises entre 3 et 8 degrés, localement jusqu'à 10 degrés près de la Méditerranée, avec quelques faibles gelées possibles dans les vallées abritées de Rhône-Alpes-Auvergne. Les maximales iront de 13 à 18 degrés.