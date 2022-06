Le temps de mardi : changeant avec des averses au nord, ensoleillé et venté au sud-est

De la Haute-Normandie et les Hauts de France au Grand-Est, la Franche-Comté et Rhône-Alpes, le ciel sera très nuageux mardi matin et les pluies ou averses resteront assez fréquentes jusqu'en après-midi, selon Météo France. En Alsace, vers la mi-journée, les pluies se renforceront même, en prenant un caractère orageux. Par contre en Rhône-Alpes, les nuages et les averses seront moins nombreux dès la fin de matinée. Sur le reste de la moitié nord, les nuages resteront majoritaires le matin et pourront donner de petites ondées, puis les éclaircies s'élargiront à partir de la mi-journée.

Le Sud-Ouest plongé dans la grisaille

Mais de la Bretagne et la Basse-Normandie jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, le ciel s'ennuagera à nouveau, annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Sur la Bretagne, le ciel se couvrira et la pluie s'installera en fin d'après-midi.

Ailleurs, le temps redeviendra plus calme et ensoleillé dès le matin. Toutefois, du sud de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées, il faudra s'attendre à beaucoup de grisaille en matinée, puis le soleil dominera malgré un ciel voilé. Sur le relief pyrénéen, les nuages resteront plus nombreux, avec un risque d'ondées sur l'est de la chaîne.

Des températures comprises entre 26 et 32 degrés dans la moitié sud

Sur les régions méditerranéennes, le vent se lèvera, la tramontane ainsi que le vent d'ouest sur les côtes varoises et la Corse pourront atteindre 60 à 70 km/h en rafales.

Les températures minimales iront de 11 à 16 degrés en général, 17 à 22 degrés sur le pourtour méditerranéen. Les maximales seront de 17 à 21 degrés près de la Manche, de 20 à 25 degrés sur le reste du pays, mais elles atteindront 26 à 32 degrés près de la Méditerranée et en moyenne vallée du Rhône, voire 33 ou 34 dans le Var.