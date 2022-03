Le temps de jeudi : ensoleillé, la fraîcheur matinale laissant rapidement place à une belle douceur

Peu d'évolution du point de vue de la couleur du ciel, avec un soleil très présent jeudi sur la majeure partie de la France, annonce Météo-France dans ses prévisions. Des nuages élevés remonteront toutefois sur le sud du pays et donneront par moments un ciel laiteux du sud de l'Occitanie à la Provence. L'après-midi quelques cumulus se développeront sur le relief du Jura.

Vent qui baisse en intensité en Occitanie

Les nuages seront plus nombreux sur les Pyrénées et parviendront parfois à masquer le soleil. Une rare averse sera possible sur la crête frontalière. La tendance est toujours à l'autan en Occitanie avec un vent qui continuera néanmoins à baisser d'intensité, les rafales ne dépassant plus 40 km/h à Toulouse et 70 km/h sur le Lauragais.

Des gelées locales dans l'Est

Les températures seront très contrastées entre le matin et l'après-midi avec encore des gelées locales dans l'Est, notamment en Champagne, vers le Massif Central et jusqu'à l'intérieur de la Provence. Les valeurs minimales seront le plus souvent comprises entre 1 et 5 degrés ailleurs, tandis qu'il fait doux l'après-midi avec 17 à 20 degrés.