Le sentier des douaniers, rando préférée des Français

Après un mois de juillet caniculaire, un peu d'air frais ne peut pas faire de mal. Pour cela, direction la Bretagne, et plus précisément le littoral, le long duquel serpente le GR34, plus connu sous le nom de sentier des douaniers. Un sentier long de plus de 2.000 kilomètres ! À vous de choisir la portion qui vous correspond…

La randonnée préférée des Français

Le sentier des douaniers part de la baie du Mont Saint-Michel et va jusqu'à Saint-Nazaire en passant par la Côte d'Émeraude du côté de Cancale, la Côte de Granit Rose et la magnifique ville de Perros-Guirec et puis les côtes déchirées du Finistère, avant de retrouver les grandes plages du Morbihan. Le sentier va quasiment jusqu'à l'embouchure de la Loire et, comme son nom l'indique, il reprend en grande partie les anciens chemins douaniers.

© FRED TANNEAU / AFP

Le sentier des douaniers a été élu chemin de grande randonnée préféré des Français et c'est facile de comprendre pourquoi : vous trouverez forcément une portion de chemin vous plaît. Tout le monde y trouve son compte, que l'on aime se promener le long des plages ou que l'on préfère admirer les vagues de l'Atlantique s'écraser contre les rochers. Et deuxième gros avantage : c'est plat. La Bretagne n'est pas particulièrement réputée pour son relief. C'est donc un chemin accessible à tous et très largement parcouru par les retraités.

Une marche, une galette et ça repart

Parmi les portions les plus jolies, on vous recommande celle située du côté d'Audierne, dans le Finistère. On est à 15 kilomètres de la Pointe du Raz. Comme à peu près tout le littoral breton, c'est un coin magnifique. On part d'Audierne et on remonte le long du Goyen, le fleuve côtier, jusqu'à Pont-Croix, un très joli village avec des rues pavées et une collégiale du 14ème siècle. La balade fait 30 kilomètre aller-retour. Au retour on longe l'autre rive du Goyen, on n'a donc pas l'impression de revoir la même chose.

© FRED TANNEAU / AFP

On vous conseille de partir tôt le matin, c'est mieux et on s'arrange pour arriver à Pont-Croix pour le déjeuner. Le mieux évidemment ce sont les jours de marché : c'est le jeudi. Sur place, optez pour le camion à galettes ! Après 2h30 de marche, vous pouvez déguster votre galette complète. L'après-midi, on fait le chemin inverse et pour finir la journée en beauté, installez-vous en terrasse à Audierne pour déguster quelques huîtres face au soleil couchant.