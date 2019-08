À la découverte du lac de Nino, caché dans les montagnes corses

ÇA VAUT LE DÉTOUR

Qui dit randonnée en Corse dit forcément GR20. Mais il n'est pas nécessaire de marcher les 180 kilomètres montagneux pour profiter des paysages de l'île de beauté. En Haute-Corse, niché au cœur des montagnes, à 1.743 mètres d'altitude, une pépite se cache : le lac de Nino, deuxième plus grand lac de Corse.

Randonnée sportive

C'est un lieu idyllique. Un lac bleu, des montagnes tout autour et des chevaux sauvages qui paissent tranquillement : on fait difficilement mieux en terme de décor de randonnée. Et ce qui sublime ce paysage ce sont les pozzine, qui entourent le lac, des trous remplis d'eau, entourés de pelouses très épaisses un peu comme de la mousse. Un tapis d'herbe bien verte qui fait le régal des chevaux.

© Wikicommons / Davric

Pour atteindre ce paysage à couper le souffle, il va falloir grimper. Ce n'est pas ce qu'on appelle une randonnée facile. Il faut être bien équipé. Au départ, on remonte un joli vallon, le vallon de Colga, on passe à proximité d'une bergerie et puis après une bonne heure de marche ça commence à monter. Il y a pas mal d'éboulis et de rocaille. Rien d'infaisable mais il faut avouer que la fin de la randonnée est quand même un peu raide. Il y a une petite partie qui est plus proche de l'escalade que de la marche. Mais tout est sécurisé et très bien balisé.

À faire à pied ou à cheval

C'est une randonnée à faire en une journée. De toute façon, il est interdit de bivouaquer et si vous voulez dormir dans le coin, il faudra aller au col de Verghio, à 15 kilomètres. Il faut compter cinq heures de marche au total pour la randonnée vers le lac : trois en montée, deux en descente. Et ajoutez une heure de plus pour faire le tour du lac. Pour les plus courageux, le lac de Nino est situé sur une étape du GR20, le chemin de randonnée qui traverse toute la Corse, entre Ciottulu di i Mori et Manganu.

Mais si vous ne voulez pas marcher vous pouvez aussi découvrir le lac de Nino à cheval ! Il y a le ranch U Niolu a Cavallu qui propose de très belles balades dans le coin.