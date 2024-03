Le Salon de l’Agriculture ferme ses portes, les agriculteurs ne comptent pas tomber dans l’oubli

Alors que le Salon de l'Agriculture ferme ses portes ce dimanche, "On marche toujours sur la tête" au stand de la Fnsea. Les huit jours de salon n’ont pas eu la peau du slogan du syndicat majoritaire. Les panneaux des noms de commune retournés sont partout. Du côté de Gregory Nivelle, l’un des administrateurs, on n'exclut pas de nouvelles mobilisations des agriculteurs syndiqués.

"Libre à tous les départements d’être force de proposition. La problématique des agriculteurs reste quotidienne. Il faut plus et il faut des garanties. Les annonces sont faites. Mais nous n'avons pas de véritable visibilité sur le long terme".

"Cela va continuer"

À quelques dizaines de mètres, sur le petit stand de la plus radicale Coordination rurale, Philippe Maydat, le trésorier, se félicite… Son syndicat a obtenu, dit-il, les mesures urgentes pour la trésorerie des paysans. Mais pas de quoi calmer le mouvement selon lui. "La colère, ça bouillonne et on ne peut pas l’empêcher. Donc ça va continuer. Par contre, j’espère qu’on va avoir un agenda très rapide, qui va nous donner les mesures. Que chacun puisse rentrer dans sa ferme et reprendre le travail, de façon apaisée, où on l’on puisse se dire 'nous allons enfin gagner notre vie en travaillant honnêtement".

La balle est dans le camp du gouvernement, dit-il, en se targuant d’avoir grossi ses rangs. Placé sur de nouvelles têtes, le mythique bonnet jaune du syndicat n'est pas près de disparaître du débat public.