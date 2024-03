Le secteur agricole inclus dans les métiers en tension au Journal officiel

L'arrêté incluant le secteur de production agricole dans la liste des métiers en tension pour recourir plus facilement à la main-d'œuvre extra-européenne, a été publié samedi au Journal officiel. Confronté à la colère des agriculteurs, le gouvernement avait annoncé un train de mesures et engagé avant l'ouverture du Salon de l'agriculture une consultation afin d'inclure dans cette liste les métiers agricoles peinant à recruter. Le ministère de l'Agriculture s'était engagé à publier cet arrêté "d'ici le 2 mars".

"Les entreprises du secteur agricole pourront ainsi recruter de la main-d'œuvre hors Union européenne"

Agriculteurs et éleveurs salariés, maraîchers et horticulteurs salariés ainsi que les viticulteurs et arboriculteurs salariés sont désormais considérés comme des métiers en tension sur tout le territoire. "Les entreprises du secteur agricole pourront ainsi recruter, en tant que de besoins, de la main-d'œuvre hors Union européenne par la dispense de l'opposabilité de la situation de l'emploi", a expliqué sur X le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. À la veille de la fermeture du Salon de l'agriculture, les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement.

Quatre familles professionnelles sont désormais considérées comme métiers en tension sur tout le territoire métropolitain (agriculteurs… pic.twitter.com/W1qsl29m9K — Marc Fesneau (@MFesneau) March 2, 2024

Plus de 400 millions d'euros de mesures d'urgence ont été annoncés par le gouvernement, qui a promis un choc de simplification, le renforcement des lois Egalim pour protéger le revenu des agriculteurs et qui a placé l'agriculture au rang d'un "intérêt général majeur". Les syndicats agricoles ont rendez-vous avec Emmanuel Macron à la mi-mars, avant la présentation d'une loi d'orientation agricole au printemps.