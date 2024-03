Des agriculteurs bloqués par les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient de rejoindre le Salon de l'Agriculture

Après avoir manifesté sur la place de l'Étoile et devant le château de Versailles ce vendredi, des agriculteurs de la Coordination rurale ont voulu se rendre au Salon de l'Agriculture, au volant de leurs tracteurs, avant finalement d'être empêchés par la police et les motards de la BRAV-M, appelés en renfort. Pendant de longues minutes, ils sont même restés coincés dans un tunnel à hauteur de la porte d'Auteuil.

Les paysans ne comptent pas en rester là

La situation s'est un peu tendue. Alors les leaders du mouvement ont décidé d'abandonner leur projet de se rendre Porte de Versailles : "On a bloqué le convoi parce qu'on voulait aller au Salon de l'Agriculture. Ils nous refusent. Donc, on va laisser repartir le convoi parce qu'on ne sait jamais s'il y a un problème derrière", explique Cyril Hoffmann, président de la Coordination rurale de Côte-d'Or.

Beaucoup d'incompréhension et de déception pour les agriculteurs qui ont accompagné le départ des automobilistes et des deux-roues, jusque-là bloqués dans un concert de klaxons. Mais les paysans ne comptent pas en rester là et envisagent de nouvelles actions à Paris ou en région dans les prochaines semaines. Ils ne sont plus motivés par le même de manifester à Bruxelles et à Strasbourg pour mettre la pression sur l'Union européenne.