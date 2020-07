Le renouvelable devient la source numéro une d'électricité en Europe, une première

C'est un cap historique qui vient d'être franchi sur le Vieux continent. Pour la première fois, les énergies renouvelables ont généré 40% de l'électricité en Europe au premier semestre 2020, contre 34% pour les combustibles fossiles - le reste étant assuré par le nucléaire. Une inversion des tendances notamment due à la crise du coronavirus, puisqu'avec les mesures de confinement et le ralentissement de l'activité économique, les entreprises européennes ont consommé moins d'énergie que d'habitude.

7% de demande en moins

Résultat, l'Union européenne a enregistré une baisse de 7% de sa demande d'électricité. Et comme ce sont les énergies vertes qui sont injectées les premières dans le réseau de distribution, centrales à charbon et à gaz ont tout simplement été moins sollicitées. Sans oublier que la météo a été propice à la production des énergies dites propres, le soleil profitant aux panneaux solaires, et le vent aux éoliennes, explique Marc Jédlizca, vice-président du CLER, le réseau pour la transition énergétique.

"On a une preuve de plus que cette transition écologique est possible"

"C'est comme si on c'était retrouvé en 2030 : on a eu une expérimentation à taille réelle sur le futur", décrypte-t-il, espérant que ces bons résultats ne soient pas "qu'une parenthèse enchantée". "On a une preuve de plus que cette transition écologique est possible, il est vraiment temps de passer le turbo." Et il n'est pas le seul expert à pousser dans ce sens. Ils sont même nombreux à appeler également à accélérer la transition énergétique, pointant un autre résultat sur la même période : la baisse de 23% des émissions de CO² du secteur de l'électricité.