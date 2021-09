Hommage à Belmondo : ces fans qui viennent de loin pour "le remercier une dernière fois"

TÉMOIGNAGE

Pour beaucoup de Français, c'est comme si un membre de la famille était parti. Ils seront des milliers jeudi à se presser autour de l'hôtel des Invalides de Paris pour rendre un dernier hommage à l'acteur Jean-Paul Belmondo, icône populaire du cinéma français, décédé lundi à l'âge de 88 ans. Au total, 1.000 personnes pourront assister à l'hommage national, dans les coursives du monument, à partir de 16h30. Les autres pourront le suivre à l'extérieur grâce à deux écrans géants. Parmi tous ces admirateurs du comédien, certains n'ont pas hésité à faire de la route dire un dernier au revoir à leur héros.

"On ne l'oubliera jamais"

C'est le cas de Laurent, un fan de la première heure de "Bébel" qui est venu de Picardie pour rendre hommage à un acteur qui l'a accompagné toute sa vie. "Pour moi, c'est important d'être présent, pas loin de lui, pour le remercier une dernière fois", confie Laurent au micro d'Europe 1. "On ne l'oubliera jamais, on est avec lui. Pour moi, c'est un devoir par rapport au bonheur qu'il nous a donné", explique-t-il.

Ce passionné garde des souvenirs précieux de ses rencontres avec le comédien. "Quand j'allais le voir pour faire des photos, signer des photos, on se serrait la main et il était très gentil. Il a toujours été accessible. Il me disait toujours 'à Laurent, mon fidèle admirateur', 'à Laurent et sa famille'", se souvient le fan, non sans émotion. "On sentait dans ses mots qu'il se rappelait de moi, qu'il savait que j'étais fan et que je le suivais toujours."

"C'est comme si je disais au revoir à quelqu'un de la famille"

L'aura de Jean-Paul Belmondo traverse également les frontières du pays. Fabien est arrivé de Belgique la veille de la cérémonie. Il a parcouru plus de 250 km depuis Mons pour faire ses adieux à la star du cinéma. "Jean-Paul Belmondo, c'était et c'est toujours un super-héros. Pour moi, c'est un peu rendre hommage à tout ce qu'il nous a donné. Je devais être présent", confesse-t-il.

L'admirateur belge imagine déjà l'hommage national qui sera rendu au comédien aux Invalides. "Il y aura la foule. Il y aura beaucoup d'émotion et évidemment de la nostalgie de voir quelqu'un qui est finalement de notre famille depuis très longtemps. Pour moi, il est installé dans la maison. On regardait les films en famille. C'est comme si je disais au revoir à quelqu'un de la famille", affirme-t-il sur Europe 1.

Tous les admirateurs de Jean-Paul Belmondo pourront se recueillir devant le cercueil du comédien qui sera accessible au grand public à partir de 19h30, dans la cour des Invalides.