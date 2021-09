Comment va se dérouler l'hommage national à Jean-Paul Belmondo ?

Trois jours après le décès de l'icône du cinéma français Jean-Paul Belmondo à l'âge de 88 ans, un hommage national lui sera rendu jeudi à partir de 16h30 aux Invalides à Paris comme l'a annoncé l'Élysée. La première dame Brigitte Macron était invitée à venir au domicile de l'acteur mardi où elle a passé plus d'une heure et demie aux côtés de la famille Belmondo. Un peu plus tard, la délégation du protocole de l'Élysée est venue pour organiser les détails de l'hommage national avec la famille du comédien. Ce sera la 12e cérémonie de la sorte présidée par le chef de l'État Emmanuel Macron.

Un millier de places ouvertes au grand public

Au total, l'Élysée a invité près de 700 personnes à se rendre à la cour des Invalides. La famille du comédien et ses proches seront présents tout comme des personnalités du monde du cinéma, du sport et de la politique. Un millier de places seront également ouvertes au grand public dans les coursives du monument. Chacun pourra se présenter à l'entrée sans inscription avec un pass sanitaire valide. La famille de Jean-Paul Belmondo a souhaité que cet hommage soit aussi populaire.

Pour tous les autres qui veulent suivre cet hommage national, deux écrans géants seront installés à l'extérieur sur les pelouses de l'esplanade. Emmanuel Macron y prononcera un éloge funèbre devant le cercueil de l'artiste, puis viendront la sonnerie aux morts, une minute de silence et la Marseillaise jouée par l'orchestre de la garde républicaine.

Un hommage également militaire

Cette cérémonie se déroulera également sous le regard des militaires de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air. En effet, il y a trois ans, Jean-Paul Belmondo avait été fait grand officier de la légion d'honneur par Emmanuel Macron. Une distinction qui permet cet hommage militaire. Les obsèques de l'artiste se dérouleront le lendemain, vendredi, à 11 heures, en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris.