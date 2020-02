Abus sexuels dans le patinage : Didier Gailhaguet peut-il sauver sa tête ?

ON DÉCRYPTE

Mardi, au micro d'Europe 1, l'ancien patineur star Philippe Candeloro évoquait à mots couverts la possibilité d'être le prochain président de la Fédération française des sports de glace, après l'éclatement du scandale d'agressions sexuelles dans la patinage. L’entraîneur Gilles Beyer est directement mis en cause par plusieurs patineuses. L'actuel président de la fédération est quant à lui poussé à la démission par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, pour ne pas avoir réagi. Europe 1 fait le point.

Après sa rencontre avec la ministre Roxana Maracineanu, Didier Gailhaguet est sorti du ministère des Sports, toujours en tant que président de la Fédération des sports de glace. Pressé de dire s'il comptait démissionner, il a tout simplement répondu "on va y réfléchir".

"Des erreurs, pas de fautes"

Il a ensuite présenté sa défense : dans le registre, son "j'ai commis des erreurs mais pas de fautes" a de faux airs de "responsable mais pas coupable", expression qu'avait employée la ministre Georgina Dufoix en 1991 au sujet de l'affaire du sang contaminé. Le président de la fédération a annoncé qu'il réunirait mardi soir son équipe dirigeante pour étudier la situation. Puis, il a donné rendez-vous à la presse mercredi en début d'après-midi.

Cela pose la question du réel pouvoir de Roxana Maracineanu. En 2004, le ministère des Sports, alors dirigé par Jean-François Lamour, avait obtenu la démission de Didier Gailhaguet pour des dysfonctionnements au sein de la fédération. Cela ne l'avait pas empêché de reprendre les commandes trois ans plus tard. Tous les observateurs de patinage estiment que l'insubmersible président n'est pas homme à lâcher l'affaire facilement. Même si en ce moment la pression se fait de plus en plus forte.