Le Pape rencontre une délégation de la conférence des évêques de France

C'est un scandale qui avait ébranlé l'Eglise de France. Les évêques ont rencontré lundi le pape François afin de lui faire part des décisions prises à la suite de la remise du rapport Sauvé. Parmi ces décisions, la reconnaissance de la responsabilité systémique de l'Église dans les crimes sexuels et l'indemnisation des victimes. Alors que des critiques avaient été formulées en France sur la méthodologie d'enquête de la commission, par l'Académie catholique notamment, le pape a fait savoir aux évêques qu'il allait bien recevoir la commission Sauvé.

Une volonté de sortir de l'ambiguïté

Il s'agit d'un signe de soutien total du pape pour Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. "Et maintenant, nous pouvons affirmer, si quelqu'un en doutait, le soutien du pape", a-t-il souligné. "Je dis si quelqu'un en doutait, parce que personnellement, je n'en ai jamais vraiment douté. On en a quand même parlé plusieurs fois avec lui et non pas moi. Je n'ai pas de doute sur sa volonté que l'Église sorte de l'attitude ambiguë sur sur ces affaires et en particulier sur la manière de les mettre à jour et de traiter ceux qui s'en rendent coupables. Et aujourd'hui, sur l'attention aux personnes victimes, il a suffisamment insisté là dessus, déjà à plusieurs reprises."

Reste désormais à trouver une date dans l'agenda du pape pour qu'il reçoive la commission Sauvé, surtout qu'il n'a pas encore lu le rapport mais Monseigneur de Moulins-Beaufort lui a remis lundi une note écrite.