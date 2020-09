Le météo du dimanche 20 septembre : instabilité, fin de la vigilance orange dans le sud

Météo-France a levé pendant la nuit la vigilance rouge pluie-inondations et crues pour le Gard, où une personne est portée disparue. Et plus aucun département ne se trouvait en vigilance orange inondations ou orages tôt dimanche. Dans l'ensemble du pays, le temps sera globalement instable dimanche. Si les averses seront nombreuses, quelques éclaircies reviendront toutefois autour du Golfe du Lion. En contre-partie, des orages potentiellement violents menaceront le sud de la Provence, les Alpes du sud et la Corse.

Fin de l'alerte rouge dans le Gard

Ailleurs, au sud de la Seine, après quelques nappes de brume matinale sur l'ouest, les averses localement orageuses se renforceront à nouveau en journée. Parfois, sous un orage peu mobile, les cumuls de précipitations pourront être importants, notamment sur le nord de l'Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les averses seront en revanche moins soutenues au sud de la Garonne.

De la Haute-Normandie aux Hauts-de-France, du nord de l’Île-de-France à l'Alsace, le ciel sera lumineux mais très voilé par des nuages élevés. Il fera encore doux le matin, avec souvent 14 à 17 degrés, localement 11 à 13 dans le nord-est et jusqu'à 17 à 20 autour de la Grande Bleue. L'après-midi, les températures seront un peu plus raisonnable avec généralement 23 à 27, localement 20 à 22 près de la Manche mais avec encore près de 27/29 entre la région parisienne et la Champagne comme en Corse.