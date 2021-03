Le curry de poulet aux fruits de Perla Servan-Schreiber

Que diriez-vous de vous envoler pour le Maroc et l'Inde simultanément ? C'est la promesse faite par la cuisinière Perla Servan-Schreiber avec sa recette de curry de poulet aux fruits qu'elle a dévoilée dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants. Un plat gourmand qui mise sur le sucré-salé et que l'on va pouvoir tenter de reproduire chez soi dès ce week-end.

Voyage des sens

"Comme je suis Marocaine, j'apporte toujours une petite note sucrée à ce que je fais", explique Perla Servan-Schreiber. "C'est pour cela que mon curry est à base de fruits… de la banane, de la mangue et de la pomme granny." Des fruits qui vont permettent d'apporter en même temps une touche d'acidité, notamment avec la pomme granny, au plat. Pour intensifier cette acidité, on ajoute à la fin un peu de citron vert. "Et puis, tout ça mijote tout doucement, bien sûr, avec un peu de tomates, du curry et du gingembre, de la cannelle, de la coriandre, du massala et un peu de lait de coco." Autant d'éléments qui nous font voyager d'un continent à un autre.

Bien évidemment, si ce n'est pas la saison, vous pouvez opter pour des tomates concassées ! Enfin, autre alternative, vous pouvez remplacer le poulet par de l'agneau émietté pour découvrir d'autres saveurs !