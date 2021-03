Le couvre-feu à 19 heures, un vrai soulagement pour les commerçants

REPORTAGE

Avec le couvre-feu décalé à 19 heures en France métropolitaine depuis samedi, les Français peuvent bénéficier d'une heure de liberté en plus alors que les journées rallongent, y compris dans les 16 départements reconfinés face à la troisième vague du Covid-19. Dans ces zones, la mesure fait le bonheur des commerçants autorisés à rester ouverts, comme l'a constaté Europe 1 dans le 15ème arrondissement de Paris. Pour beaucoup de commerçants, comme Catherine, fleuriste, cette petite heure supplémentaire représente en effet une vraie bouffée d'oxygène. "Parce que l'on a beaucoup de commandes et de choses à préparer", explique-t-elle à Europe 1. "Parfois, je fermais boutique et je continuais à travailler. Là, on a plus de temps."

Une clientèle plus décontractée

Plus de temps pour les commerçants, mais aussi pour les clients. À tel point que Bruno, vendeur de journaux depuis quatorze ans, s'attend à revoir certaines têtes, perdues de vue depuis quelque temps. "J'ai plusieurs clients qui habitent le quartier et avant de rentrer chez eux, ils prenaient leur journal chez moi. Au moment du couvre-feu à 18 heures, ils m'ont annoncé la couleur : ils prendraient le journal près de leur travail parce qu'ils n'auraient plus le temps de passer ici", rapporte-t-il. "Un couvre-feu à 19 heures, évidemment ça change beaucoup de choses"

Ce sont aussi des clients en meilleure forme que retrouvent les commerçants. "Je trouve que ça leur donne un meilleur moral, ils ont une impression de liberté avec une heure en plus", estime Dana, qui tient un comptoir de thés depuis 30 ans. Une impression de liberté pour le moins paradoxale, alors que le reconfinement devrait durer au moins quatre semaines dans les départements concernés.