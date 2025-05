Le chantier de l'A69 reprendra à partir de mi-juin, un soulagement pour les entreprises chargées des travaux

Le chantier de l'autoroute A69 Toulouse-Castres, fortement contesté depuis deux ans par les écologistes, va pouvoir reprendre à partir de mi-juin, après trois mois d'arrêt. Un soulagement pour les nombreuses entreprises chargées des travaux.

La justice administrative a tranché : à l'arrêt depuis trois mois, le colossal chantier de l'autoroute A69 Toulouse-Castres va pouvoir reprendre à partir de mi-juin. La cour administrative d'appel de Toulouse a prononcé mercredi "un sursis à l'exécution des jugements rendus le 27 février annulant les autorisations environnementales délivrées par l'État".

"Depuis l'arrêt, on était en mode survie"

Depuis l'annonce de la reprise du chantier de l'autoroute A69, les frères Castan s'activent. Leur société de transport avait dû se séparer de 12 chauffeurs de camions en février dernier. Pour l'aîné, Gautier, ce retour des travaux est plus que bienvenu. "Depuis l'arrêt, on était en mode survie. Maintenant, on se dit que notre entreprise a de l'avenir et qu'on va pouvoir rappeler les gens dont on a été obligés de se séparer. Ils vont pouvoir retrouver du travail, on voit enfin un avenir", sourit-il.

Le soulagement est à la hauteur des investissements réalisés par cette entreprise familiale pour Mathurin, cogestionnaire de la société. "Les comptes étaient dans le rouge. Nous avons investi sur les moyens matériels un peu plus de 1,5 million d'euros pour acheter des véhicules supplémentaires pour le chantier. Pendant l'arrêt du chantier, ces véhicules étaient sur le parking... Tout cela a mis la structure en danger", détaille-t-il. La reprise des travaux, mi-juin, pourrait être perturbée par des opposants qui dénoncent un chantier illégal.