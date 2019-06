L'auteur de la prise d'otages à la prison de Condé-sur-Sarthe mis en examen

Francis D., le détenu qui a pris en otage plusieurs heures deux surveillants mardi soir à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'agglomération d'Alençon, a été mis en examen jeudi, a-t-on appris auprès du parquet de Caen.

Mis en examen pour "séquestration d'otages"

Il est mis en examen pour "séquestration d'otages pour obtention de l'exécution d'un ordre ou d'une condition", a précisé Carole Etienne, la procureur de Caen, expliquant que le détenu avait demandé "un transfert dans un établissement de la région parisienne".

Le détenu, "armé visiblement d'une arme artisanale, un pic", selon une source syndicale pénitentiaire, a retenu pendant près de cinq heures dans sa cellule un surveillant et une stagiaire, mardi soir. Libérés en deux temps, avant et après minuit, les personnels pénitentiaires sont sains et saufs. Le détenu s'est rendu vers 0h30, mercredi.

Déjà associé à plus de cinq prises d'otages

Libérable en 2060, le détenu de 35 ans, né en 1984, est associé à au moins cinq autres prises d'otages. Classé "DPS" (détenu particulièrement signalé) et connu pour des troubles psychiatriques, il "n'est pas incarcéré pour des faits de terrorisme", selon l'administration pénitentiaire.