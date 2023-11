Laurence Ferrari et vous - Hausse du prix des cigarettes : «Je voudrais que ça double et redouble», affirme un ancien fumeur

Le prix du paquet de cigarettes va connaître de nouvelles hausses ces prochaines années : il passera à 12 euros en 2025, et 13 euros en 2026, selon le nouveau plan anti-tabac présenté mardi par le ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Si ces augmentations ne réjouissent pas les fumeurs, elles satisfont Olivier, auditeur d'Europe 1 qui a arrêté de fumer. "Je vais même plus loin : je voudrais que ça double et redouble", affirme-t-il au micro de Laurence Ferrari, évoquant le coût des soins pour les patients fumeurs.