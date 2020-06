L'appel aux dons des sauveteurs en mer : "Nous devons renouveler 150 bateaux"

INTERVIEW

La quatrième édition de la journée des Sauveteurs en mer aura lieu dimanche. La SNSM, qui fonctionne grâce à ses 8.500 bénévoles dans 214 stations du littoral français, porte gratuitement secours à toute personne en difficulté, à la plage et au large. Au micro d’Europe 1, Marc Sauvagnac, directeur général de la Société nationale de sauvetage en mer, a rappelé vendredi que la SNSM fonctionnait à 80% grâce aux dons. Le reste vient ensuite de l’Etat.

Nous devons renouveler 150 bateaux dans les dix années qui viennent

En octobre dernier, le gouvernement avait augmenté sa contribution au financement de l’association à hauteur de quatre millions d’euros. "Ca fait déjà quelques années que la SNSM alerte l’Etat sur la nécessité de contribuer au financement du renouvellement de la flotte de sauvetage. On est passé de deux millions d’euros en 2013, à 10,5 millions de la part de l’Etat", a expliqué Marc Sauvagnac. "Nous devons renouveler 150 bateaux et investir 100 millions dans les dix années à venir. Nous devons également travailler sur la formation de nos sauveteurs à la récupération des naufragés, aux premiers secours et à la recherche", a-t-il développé.

Des sauveteurs toujours en activité pendant le confinement

Alors que les vacances d’été approchent, le directeur général de la SNSM a également rappelé les bons gestes à adopter sur le littoral : faire attention à la reprise de l’activité physique, mais aussi à la préparation des bateaux, des embarcations, des kitesurfs et bien réviser le matériel avant de partir en mer. Il recommande également le port d’une balise GPS qui permet une localisation permanente. Pendant le confinement, les sauveteurs en mer n’ont pas cessé leurs activités. Ils ont continué à porter secours aux pêcheurs en difficulté et à assurer les transports sanitaires inter-îles.

La SNSM et la communauté des sauveteurs en mer restent encore très marquées par la mort de trois marins après un chavirage au large des Sables-d'Olonne en juin 2019, alors qu'ils tentaient de venir en aide à un bateau de pêche.