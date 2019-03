Landes : 800 kilos de cannabis interceptés par la police à un péage

Huit cent kilos de résine de cannabis ont été retrouvés dans une voiture interceptée le 3 février au péage de Bénesse-Maremne, dans les Landes, indique vendredi la police judiciaire de Bayonne.

Deux véhicules. Le chauffeur de cette grosse berline allemande, un Franco-marocain d'environ 40 ans qualifié de chevronné par la police et déjà connu pour des faits similaires, a été placé en garde à vue puis en détention provisoire après l'ouverture d'une information judiciaire. Cette voiture, dite "porteuse" car elle contenait la marchandise, faisait partie d'un convoi de deux véhicules partis de la Costa del sol, dans le sud de l'Espagne, pour rallier la région parisienne. La voiture "ouvreuse" a réussi à prendre la fuite.

"Go fast." Alertés par leurs homologues espagnols de la Direction de la coopération internationale (DCI), des agents de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police judiciaire de Bayonne ont filé le convoi à partir du col d'Ibardin, dans les Pyrénées-Atlantiques, à la frontière espagnole. Ce "go fast" a ensuite rejoint l'autoroute A63 à Saint-Jean-de-Luz.

Une opération pilotée par l'OCRTIS. Une quinzaine d'agents ont pris part à cette opération gérée depuis Bayonne, où est implantée un bureau détaché de l'antenne bordelaise de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS). L'enquête a été confiée à la Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux.