Lancement de la 37e campagne des Restos du coeur : comment s'organisent les bénévoles

REPORTAGE

Aider les plus démunis au plus près de chez eux, c'est ce que proposent les Restos du cœur pour ce début de la 37e campagne d'hiver. En tout, près d'une trentaine de services itinérants sont lancés en milieux ruraux. C'est notamment le cas en Sologne, à Aubigny-sur-Nère, où Europe 1 a pu suivre l'un d'entre eux le temps d'une tournée.

Chaque jeudi après midi, Françoise attend la livraison de Nelly et Bernard toujours avec la même émotion. Les deux bénévoles des Restos du cœur lui apportent fruits et légumes, viande et produits laitiers, soit de quoi remplir son assiette pendant une semaine. "Quand vous n'avez pas les finances, ce n'est pas évident. Le fait qu'ils viennent ça me donne du réconfort parce que ça fait du bien de parler comme je suis toute seule", dit-elle avec émotion.

"Un moment où l'on oublie nos problèmes"

Dans le village voisin, une petite silhouette patiente dans le froid face aux briques rouge d'un entrepôt désaffecté. Un sac vide dans chaque main, Vanessa attend le camion ambulant pour les remplir. "Moi qui n'ai pas de véhicule, au moins je peux être servie. Rien que de les voir c'est un moment que l'on passe et où on oublie nos problèmes."

Le véhicule continue ensuite sa route jusque chez Monia, malvoyante. La retraitée ouvre à Bernard en fauteuil roulant. "J'ai rangé des produits frais dans le frigo et j'ai mis tous les fruits et légumes sur la table", lui explique le bénévole. "Heureusement qu'on les a, sinon je me demande comment on ferait", répond Monia. Après 3 heures de distribution, 10 familles ont reçu des paniers complets. Il ne reste plus aux bénévoles qu'à recharger l'épicerie ambulante pour une prochaine tournée.