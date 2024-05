Lancement d'Ariane 6 prévu pendant la première quinzaine de juillet

Le lancement inaugural de la fusée européenne Ariane 6 depuis Kourou est prévu au cours de la première quinzaine de juillet, a annoncé mardi l'Agence spatiale européenne (ESA) dans un communiqué. Ce créneau affine celui fourni en novembre et qui prévoyait un décollage du futur lanceur lourd entre la mi-juin et la fin juillet. La date prévisionnelle de lancement sera communiquée à l'occasion du salon aéronautique ILA de Berlin (5-9 juin), a annoncé l'ESA.

Le décollage d'Ariane 6 à la date prévue restera soumis à d'éventuels aléas techniques et climatiques. Mais le groupe de travail rendant compte des progrès de la campagne de lancement, entamée fin avril, estime qu'elle est "sur la bonne voie", selon le communiqué.

Des difficultés de mise au point

Le corps central de la première Ariane 6, comprenant les étages principal et supérieur ainsi que les propulseurs d'appoint (les boosters) ont été installés sur le pas de tir ELA4 du Centre spatial guyanais (CSG) à la fin avril. Le lanceur emportera onze "passagers" selon le communiqué, comprenant des mini-satellites et des expériences scientifiques, avant un deuxième vol commercial cette fois. Une dernière étape reste à franchir, avant le feu vert pour le lancement, avec la clôture à la mi-juin de la revue de qualification, l'examen final de la fusée et du système de lancement d'Ariane 6.

Initialement prévu pour 2020 le premier vol d'Ariane 6 - conçue pour affronter la concurrence du lanceur américain Space X - a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19 et de difficultés de mise au point. L'Europe est en attendant privée de son propre accès à l'espace, depuis le vol final du lanceur lourd Ariane 5 en juillet dernier.