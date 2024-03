L'amiante dans les écoles, un fléau qui perdure en France

L’épisode "Amiante, nos écoles malades" montre ainsi le travail de journalistes ayant effectué, pendant plusieurs mois, des dizaines de prélèvements partout en France, aidés par des scientifiques pour les analyser. Résultat : de nombreux matériaux amiantés et dégradés continuent d’émettre des fibres d'amiantes dans les cours de récréation et les salles de classe, sans faire l’objet d’une surveillance rigoureuse de la part des autorités.

85% d’établissements scolaires amiantés en 2016

Cette enquête journalistique est partie d’un constat, établi en 2016 par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, qui estimait alors à 85% le taux d'établissements amiantés. Cette proportion très importante concerne nombre d’écoles, collèges et lycées construits avant l’interdiction de l’amiante, en 1997. Tous ces bâtiments sont donc susceptibles de contenir de l’amiante.

Cette substance n’est, en soi, pas dangereuse tant que l’on sait où elle se situe, en quelle quantité et que l’on ne perfore pas les murs pollués. Dans les collèges et les lycées, ces informations sont à jour et bien connues des collectivités, les départements et les régions. C’est beaucoup moins le cas dans les écoles, explique l’ancien président de l’Observatoire, Jean-Marie Schléret.

"Dans les écoles, il y a les mairies. Et il y a le directeur d'école qui, la plupart du temps, n'est même pas informé !", détaille-t-il au micro d'Europe 1. "La communication fonctionne mal alors qu'elle fonctionne très bien dans les collèges et les lycées, avec les départements et les régions, pour savoir où se situent les murs amiantés", précise l’ancien président de l’observatoire. "La question de l’amiante dans les écoles est donc plus préoccupante parce que mal suivie", résume Jean-Marie Schléret.

"Ça fait dix ans que je fais des trous dans des murs amiantés sans le savoir"

L’enquête de Vert de Rage montre ainsi qu’aujourd’hui, un tiers des écoles contiennent de l’amiante. Avec des risques pour les agents d’entretien, si les précautions nécessaires ne sont pas prises lors de chantiers, pour éviter la propagation des poussières amiantées, mais aussi pour les enseignants, et même les enfants.

"Lorsque j’étais directrice, j’ai reçu une commission de sécurité, qui m'a dit : 'Surtout ne faites pas des trous !'", rapporte Marie-José de la Cruz, ex-directrice d’école atteinte d’un cancer, qui témoigne dans le documentaire. "Ah bah, il était temps de me le dire, ça fait déjà dix ans que je suis dans l'école et que je fais des trous !", déplore-t-elle.

Selon Santé Publique France, chaque année, une soixantaine d'enseignants ou agents ayant exercé en milieu scolaire développent un mésothéliome, le cancer de l’amiante.