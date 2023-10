Amiante : les eurodéputés votent des règles pour protéger les travailleurs

Le Parlement européen a approuvé mardi de nouvelles règles visant à protéger les personnes travaillant dans l'UE des risques d'une exposition à l'amiante, un agent cancérogène encore très présent dans les bâtiments. Les eurodéputés ont voté, à une écrasante majorité (614 voix pour, 2 contre et 4 abstentions), une directive qui divise par dix la limite d'exposition professionnelle : elle passera de 0,1 à 0,01 fibre d'amiante par centimètre cube (cm³), une règle déjà appliquée en France depuis 2015.

La microscopie électronique

Après une période de transition de six ans, les États membres devront adopter une technologie plus précise afin de détecter les fibres fines : la microscopie électronique. Ils auront alors deux options : soit mesurer les fibres fines, auquel cas la valeur limite maximale d'exposition restera à 0,01 f/cm³, soit ne pas mesurer les fibres fines d'amiante, et dans ce cas la valeur limite maximale d'exposition sera ramenée à 0,002 f/cm³.

Même si toutes les formes d'amiante sont interdites dans l'Union européenne (UE) depuis 2005, les fibres d'amiante sont toujours présentes dans des millions de bâtiments et d'infrastructures, et responsables de la mort de 70.000 personnes par an en Europe. Au total, 78% des cancers professionnels reconnus dans les États membres de l'UE sont liés à l'exposition à l'amiante. Dragoş Pîslaru (Renew), président de la commission de l'emploi et des affaires sociales, a rendu hommage à la rapporteure de ce dossier, la Française Véronique Trillet-Lenoir (Renew), décédée le 9 août 2023. Elle "s'est battue sans relâche pour la santé des citoyens européens", a-t-il dit à propos de celle qui était aussi cancérologue.

"La France salue les avancées permises"

"Ces nouvelles règles sur l'amiante réduisent considérablement le niveau d'amiante auquel les travailleurs sont exposés, les protégeant ainsi des agents cancérigènes dangereux. Mais, comme il n'existe pas de niveau sûr d'exposition à l'amiante, les nouvelles règles protègent également les travailleurs en leur fournissant des vêtements de protection et des équipements respiratoires, protégeant ceux qui se trouvent en première ligne de la vague de rénovation des bâtiments", a-t-il poursuivi dans un communiqué.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt s'est félicité pour ce vote. "La France salue les avancées permises par ce texte et réaffirme son engagement à faire de la prévention des risques professionnels et de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sa priorité absolue", a-t-il déclaré. Le Conseil de l'UE, qui rassemble les 27 pays membres, devra encore approuver formellement le texte avant sa publication au Journal officiel de l'UE et son entrée en vigueur.