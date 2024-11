Lamborghinis, Rolls Royce, ...12 voitures de luxe louées illégalement ont été saisies dans le Var

Une saisie de 12 voitures de luxe louées illégalement s'est produite dans le Var d'une valeur estimée à 1,7 million d'euros. Les enquêteurs ont aussi saisi "des biens de luxe tels qu’un jet-ski, une montre de prestige et de la maroquinerie". Les gendarmes ont annoncé la saisie dans le Var de 12 voitures de luxe, dont des Lamborghini, pour une valeur totale estimée à 1,7 million d'euros, des véhicules immatriculés en Pologne au cœur de pratiques frauduleuses soupçonnées d'être en lien avec des réseaux criminels organisés.

Des voitures immatriculées en Pologne

La saisie, effectuée le 12 novembre, est le fruit d'investigations débutées après la découverte, il y a deux ans, d'une Lamborghini circulant sans plaque à l’avant et immatriculée en Allemagne, appartenant à une société de location de véhicules de luxe, a précisé la gendarmerie nationale dans un communiqué. "Les enquêteurs ont rapidement mis en évidence une série d'irrégularités liées à l'immatriculation provisoire des véhicules, souvent obtenue de manière frauduleuse via des professionnels bénéficiant de clés d'accès au Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV)", selon la gendarmerie.

Une saisie luxueuse

Ces voitures de luxe, la plupart du temps immatriculées en Pologne, étaient sous-louées en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, "permettant à leurs conducteurs de commettre des infractions graves au Code de la route, notamment des excès de vitesse importants, en toute impunité".

Parmi les douze bolides saisis, figurent deux Lamborghini et une Rolls Royce. Les enquêteurs ont aussi saisi "des biens de luxe tels qu’un jet-ski, une montre de prestige et de la maroquinerie". Les éléments financiers saisis par les gendarmes renforcent "les soupçons de fraude et de liens avec des réseaux criminels organisés", "avec des ramifications possibles à l’international". L'enquête conduite sous la direction du parquet de Draguignan et menée par la brigade de recherche de Brignoles, "se poursuit actuellement pour déterminer l’étendue complète de ces pratiques".