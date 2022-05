L’Alpine A110, la nouvelle arme fatale des gendarmes français

Elle ronronne la 250 chevaux de l'Alpine A110. Voilà une semaine que les gendarmes de la Loire ont reçu leur nouveau jouet. Ce véhicule d'intervention détient des performances impressionnantes. "On peut monter jusqu'à 260 km/h. Et elle passe de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Donc ça va très vite. Ça va nous rendre plus efficaces, plus dissuasifs aussi, c'est sûr. C'est un bel outil, il n'y a pas photo", explique le gendarme Frédéric Jeanne.

"Un véhicule d'interception à grande vitesse"

L'Alpine vient remplacer les vieillissantes Mégane RS utilisées depuis une dizaine d'années par les gendarmes sur autoroute. Un bolide dernier cri et made in France, qui sera très utile, explique le colonel Erwann Eynault, qui commande le groupement de la Loire.

"On revient aux fondamentaux des années 60, dans la droite ligne de la Berlinette, qui était le premier véhicule d'intervention rapide de la Gendarmerie. Donc c'est toujours une fierté de rouler dans une voiture française, performante et puis belle de surcroît. Surtout, on récupère un véhicule d'interception à grande vitesse et pour nous c'est essentiel. Car il y a de plus en plus d'excès de vitesse. Entre 2019 et aujourd'hui, il y a une hausse des grands excès de vitesse, au delà de 40, voire de 50 km/h, 30% d'augmentation en moyenne", poursuit Erwann Eynault au micro d'Europe 1.

Dans la Loire, le nombre d'accidents a explosé : 130 depuis le début de l'année avec un bilan de 8 morts et 160 blessés. Dans la moitié des cas, c'est la vitesse qui était en cause.