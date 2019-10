Laïcité et islam : le CFCM promet des "annonces fortes" après sa rencontre avec Macron

Le Conseil Français du culte musulman (CFCM) fera des "annonces très fortes" sur les questions du voile et de la détection de la radicalisation, a annoncé lundi son vice-président Anouar Kbibech à l'issue d'une réunion à l'Elysée. Le CFCM tiendra mardi une réunion exceptionnelle de son conseil religieux "à l'issue duquel des annonces très fortes seront faites", a déclaré Anouar Kbibech, à l'issue d'un entretien des représentants du culte musulman avec Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Le président Emmanuel Macron a appelé lundi le Conseil français du culte musulman (CFCM) à "combattre, aux côtés de l'Etat, le communautarisme et l'islamisme", a rapporté de son côté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Cet entretien avait été annoncé par le chef de l'Etat, pressé par l'opposition de droite de prendre position sur la laïcité et l'islam. "Deux points sont à l'ordre du jour. La première question, c'est : que dit l'islam sur la question du voile ? (...) Il faut une parole très forte et très claire là-dessus et c'est ce qui sera fait demain", a poursuivi Anouar Kbibech. Ensuite, "nous allons saisir le conseil religieux pour travailler sur les signes avant-coureurs de radicalisation religieuse vus par les musulmans parce que jusqu'à maintenant, les signes qui nous sont avancés sont les signes d'un regain de religiosité", a-t-il ajouté.

"Aller à la mosquée, porter une barbe, jeûner le ramadan avec ferveur, ce ne sont pas des signes de radicalisation et cela contribue à un amalgame honteux entre islam, islamisme et terrorisme", a-t-il détaillé. Le vice-président du CFCM a également indiqué avoir convenu avec le président de se revoir "d'ici la fin" novembre "concernant un programme de lutte contre le communautarisme que le gouvernement est en train de mettre en place". "Le CFCM sera totalement associé à cette démarche", a-t-il assuré.

La création de conseils départementaux du culte musulman

L'instance représentative du culte musulman entend également "parachever", à l'issue de ses élections le 24 novembre, sa "départementalisation" avec la création de conseils départementaux du culte musulman (CDCM), nouvel échelon venant compléter les conseils régionaux (CRCM) déjà existants. "Cela assurera une meilleure proximité avec les lieux de culte, les imams et pourra identifier les interlocuteurs officiels des préfets et des maires", a estimé Anouar Kbibech.

Il a également évoqué la création d'un "conseil de l'ordre des imams", sur le modèle de l'ordre des médecins ou des avocats, qui "permettra d'habiliter les imams". "Si jamais tel ou tel imam fait une déclaration ou porte un discours contraire aux lois et aux valeurs de la République, le CFCM pourra lui retirer son agrément et la mosquée sera de fait obligée de mettre fin à la mission de l'imam", a-t-il expliqué.