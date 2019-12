"L’affaire du siècle" va faire une cartographie française du réchauffement climatique

Un an après son lancement et ses deux millions de signatures, "l'affaire du siècle", la pétition lancée il y a un an jour pour jour par Greenpeace, Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot et le collectif "Notre affaire à tous", lance un appel à témoignages pour construire une carte de France des changements climatiques. En effet, selon l’ONERC (Observatoire national sur les effets du changement climatique), 62 % de la population française est exposée de manière forte ou très forte à des risques climatiques. Comment ça marche, qui peut témoigner, notre journaliste nous en dit plus.

Une carte faite par les témoins du changement climatique

Tous les Français qui sont touchés dans leur vie quotidienne peuvent participer, ça peut être un habitant de l'Ardèche touché par la sécheresse qui voit son terrain s'affaisser, sa maison se fissurer et l'humidité qui entre à l'intérieur en hiver lui causer des rhumatismes, mais aussi des citadins victimes des températures extrêmes dans les villes en été, ou encore cet habitant d'Oléron, Jean-Baptiste Bonnin, qui assiste à des bouleversements flagrants dans l'océan, notamment l'arrivée de poissons d'eau chaude, au large de son île. "On a une espèce de poisson, comme le Baliste par exemple, qui vient de méditerranée et qui était inconnue ici", explique-t-il.

"Mais depuis deux ans, on en voit tous les jours sur les marchés", précise-t-il. "Et c'est la même chose pour d'autres espèces, des crabes, des étoiles de mer...Les changements de biodiversité se voient bien."

Des témoignages qui peuvent être intégrés au dossier juridique de "l'affaire du siècle"

Si vous souhaitez contribuer à cette carte, il faut poster une photo, une vidéo ou un message qui témoigne d'un effet concret du réchauffement climatique avec le #Témoinduclimat sur les réseaux sociaux. Certains de ces témoignages pourront être intégrés au dossier juridique de "l'affaire du siècle" contre l'inaction de l'Etat français qui est en cours d'instruction.