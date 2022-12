La vidéosurveillance, une solution efficace pour éviter les cambriolages ?

Comme chaque année en cette période de fêtes, les cambriolages se multiplient. Près d'une effraction sur cinq a lieu pendant les vacances de Noël, selon le ministère de l'Intérieur. Alors, pour se prémunir des intrusions et passer des fêtes sereines, certains installent des solutions connectées. Selon les spécialistes de la sécurité individuelle, la vidéosurveillance diminue de sept fois le risque de se faire cambrioler. Un équipement qui rassure ce particulier qui vit à Bezons, dans le Val-de-Marne, et qu'Europe 1 a rencontré.

"Une parade intéressante"

C'est à la suite d'un premier cambriolage, en 2013, que Cyril fait installer des caméras à son domicile, reliées à son smartphone. Une dans chaque pièce, deux à l'extérieur. En 2018, nouvelle intrusion. Mais cette fois, le scénario n'est pas le même. "Je vois un individu escalader mon portail, tranquillement, avec un sac à dos. L'alarme se met en œuvre et je le vois détaler et repasser ni vu ni connu au-dessus de mon garage. Et donc, j'ai pu appeler la police immédiatement. Ça m'a prouvé l'efficacité du système", explique-t-il.

Depuis, dans le quartier, d'autres voisins ont investi dans un système de sécurité. "Petit à petit, les gens s'équipent parce qu'ils se rendent compte que c'est une parade intéressante. Ça m'est arrivé au moins deux fois d'avoir vent de voisins qui se sont fait visiter et moi, j'ai eu la chance de ne pas l'être", ajoute-t-il.

Pour s'équiper, Cyril a déboursé 700 euros et paye chaque mois entre 10 et 15 euros d'abonnement.