Cambriolages à Noël : les assureurs conseillent de se faire discret sur les réseaux sociaux

À Noël, il n’y a pas que le Père Noël qui peut s’inviter chez vous. C’est une observation que font les forces de l’ordre chaque année. La semaine du 24 décembre au 1er janvier est marquée par une hausse des cambriolages, de l’ordre de 18%. La période y est particulièrement propice et les conseils pour se protéger concernent désormais les réseaux sociaux également.

En 2021, BPCE Assurances a relevé une hausse de 46% des cambriolages parmi ses clients sur la semaine de Noël. Pour limiter les risques, l’assureur distille les conseils et s’adapte aux nouveaux usages. "On a de plus en plus d’assurés qui postent des photos, or les photos indiquent une absence et donc une indication sur les habitations à visiter", explique Julien Terrier-Duraisin, directeur général adjoint de BPCE Assurances.

Photos et emballages de cadeaux

Une photo sur les réseaux sociaux peut être une indication sur l’absence, mais aussi une indication quant aux objets présents à l’intérieur du domicile. "Publier des photos des cadeaux d’une certaine importance sur les réseaux, comme une belle montre, suscite la convoitise, poursuit Julien Terrier Duraisin. Les réseaux sociaux doivent être prescrits à ce sujet, car toutes les failles sont bonnes à prendre pour les cambrioleurs."

Dans le même esprit, évitez de laisser dans vos poubelles les cartons d’emballage de cadeaux de valeur. Cela peut toujours servir d’indications. En somme, pour vivre heureux à Noël, vivez cachés.