Violences, cambriolages, escroqueries... Ce qu'il faut savoir sur la délinquance en 2021

Nul doute qu'à quelques mois de l'élection présidentielle , ces chiffres vont être très commentés. Le bilan de la délinquance en France sur l'année 2021 a été dévoilé ce jeudi. Et parmi ses enseignements, on note la nette augmentation du nombre de violences envers les personnes ainsi que la baisse des atteintes aux biens comme les cambriolages ou les vols de voiture.

Pour la place Beauvau, la bonne nouvelle est en effet la baisse des atteintes aux biens sur le quinquennat : -25% de cambriolages, -21% de vols de voitures et -21% de vols avec arme. En revanche, les atteintes aux personnes explosent avec +31%. Dans le contexte de libération de la parole, les victimes de violences intrafamiliales augmentent de 57% et on enregistre également une hausse de 82% pour les violences sexuelles. Des disparités régionales existent cependant. L'outre-mer par exemple, est sur représentée sur quasiment tous les indicateurs.

Hausse de la délinquance numérique et des homicides

Globalement, on constate également un glissement de la délinquance du monde physique vers le numérique avec +30 % pour les escroqueries depuis le début du quinquennat. Dans le détail, on constate que la moitié des victimes d'arnaques sont approchées sur Internet, la crise sanitaire ayant joué un rôle d'accélérateur.

Quant au chiffre des homicides, un indicateur très fiable car il repose sur des constatations et non pas sur du déclaratif, on a enregistré 917 homicides en 2017, contre 1.026 l'année dernière. Et dans ce cas précis la hausse est quasiment constante sur l'ensemble du quinquennat, avec une augmentation de près de 12%.