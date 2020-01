La tartiflette ancestrale n’aurait rien... d’ancestral

Un des plus grands mythes savoyards s’effondre, la recette de la tartiflette n’aurait rien de traditionnel. C’est un documentaire diffusé dimanche soir sur France 5 ("Fromages de montagne, au sommet du goût ?") qui révèle la supercherie fromagère. La tartiflette aurait été créée de toutes pièces dans les années 1980 par le syndicat interprofessionnel du Reblochon. La tartiflette ancestrale, telle qu’elle est nommée dans le fameux guide Gault et Millau, n’aurait donc rien d’ancestral. Elle n’aurait été créée que pour booster le marché du Reblochon, à l’époque où ce fromage était très peu populaire et ses ventes en très forte baisse.

Le syndicat dément

Le mystère tartiflette reste entier. En effet, le syndicat interprofessionnel du Reblochon dément sans vraiment démentir cette information : "Nous ne sommes pas à l’initiative de la création de cette recette, même si on ne peut pas nier que la filière en a bénéficié".

Alors, qui dit vrai ? Les professionnels du Reblochon expliquent qu’une recette similaire a été inventée au 20ème siècle lors d’une période de surproduction de Reblochon. Il s’agit de la Pela, une fricassée de pommes de terre recouverte de Reblochon fondu. Cette recette aurait connu un vif succès dans les stations de sport d’hiver. Lorsque la recette a changé de nom, le syndicat se serait alors saisi de l’opportunité, pour le plus grand plaisir de nous autres gourmets.