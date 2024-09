La SNCF durcit les règles sur les bagages à partir de dimanche

Cette fois-ci, vous n'y échapperez plus. Depuis le 15 février, la SNCF a changé ses règles sur les bagages autorités à bord des TGV et des Intercités. Jusqu'à présent, les voyageurs qui n'étaient pas en règle ne recevaient qu'un rappel à l'ordre. Mais dès le 15 septembre, les utilisateurs ne respectant pas les instructions seront verbalisés.

Car depuis le début de l'année, les voyageurs présents à bord de ces trains ne doivent transporter avec eux que deux bagages maximum. Ils doivent être étiquetés, et il ne doit y avoir qu'une valise cabine et un bagage à main. Côté dimension, les bagages cabine ne devront pas dépasser une dimension de 70x90x50 cm, et les bagages à main sont limités 40x30x15 cm.

Les vélos également concernés

Si les bagages sont plus grands que les limites fixées, les propriétaires risqueront alors une amende de 50 euros. Ce n'est pas la première fois que la SNCF met en place des règles pour les bagages, puisque les trains Ouigo sont déjà soumis à des limites. Mais l'extension à de nombreuses lignes non opérées par l'offre low cost de l'entreprise ferroviaire, rappelle la stratégie des compagnies aériennes.

La SNCF se justifie en expliquant vouloir limiter les abus. Des exceptions sont prévues, notamment pour les poussettes, les trottinettes ou encore les instruments de musique, comme les guitares ou les violons. Enfin, les vélos devront être démontés ou pliés. S'il n'est pas possible de le faire, il faudra alors payer un billet supplémentaire, d'une valeur de 10 euros.