La Roche-sur-Yon : deux élèves suspectés d'harcèlement interpellés dans leur lycée et placés en garde à vue

Le ministère de l'Éducation nationale se mobilise de plus en plus contre le harcèlement scolaire. Alors que la rentrée fut marquée par le suicide d'adolescents, et notamment celui de Nicolas, dans les établissements, l'heure est désormais à l'action.

Après l'arrestation en plein cours d'un collégien suspecté de harcèlement à Alforville dans les val-de-Marne la semaine dernière, une scène similaire s'est produite cette fois-ci à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Deux lycéens âgés de 16 et 17, convoqués dans le bureau de la proviseure de leur établissement, ont vu arriver des policiers en civil pour les emmener au poste de police.

Garde à vue pour séquestration arbitraire

Les deux élèves sont suspectés d'avoir harcelé une de leurs camarades. Ses parents ont déposé plainte. Il y a deux semaines, l'adolescente de 15 ans et actuellement en seconde, a expliqué à ses proches qu'elle a été enfermée dans les toilettes à l'intercours.

L'interpellation des deux élèves suspectés de harcèlement s'est faite dans la discrétion, avant d'être placés en garde à vue pour séquestration arbitraire au commissariat de La Roche-sur-Yon, souligne Ouest France. Pour l'instant, ni le parquet ni l'administration scolaire ne commente cette interpellation, la deuxième en France de ce genre en moins de 10 jours.