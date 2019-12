La réouverture partielle de Lubrizol en bonne voie après un avis favorable

Le Comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) a émis un avis positif à un projet de réouverture partielle de l'usine chimique Lubrizol à Rouen, a indiqué mardi à l'AFP la préfecture de Seine-Maritime, confirmant que cet avis serait suivi par le préfet.

Un avis que va suivre le préfet

L'avis du Coderst est favorable avec 20 votes pour, 4 contre et une abstention et le préfet "a confirmé qu'il suivrait" cet avis, a indiqué à l'AFP le secrétaire général de la préfecture Yvan Cordier. L'usine est fermée depuis le spectaculaire incendie du 26 septembre.

Des habitants inquiets

Une éventualité qui inquiète beaucoup les riverains. Sur le muret de son jardin, Emilie montre du doigt les stigmates de la catastrophe... "Les traces, là, c’est à cause de Lubrizol", assure cette riveraine au micro d'Europe 1. De la suie noire a dégouliné après le passage du nuage au-dessus de sa maison. "On n’a même pas encore dépollué la maison. On a des interrogations non résolues pour notre santé, et celle de nos enfants. On nous dit que ça peut rouvrir, moi je ne peux pas entendre ça."

Avec des questions en suspens, des odeurs qui reviennent parfois dans le centre-ville, pour de nombreux Rouennais, une reprise de l'activité, même partielle, ravive un traumatisme. "Rien que le nom nous fait peur, maintenant", assure Christine. Une suspicion ambiante qui en agace certains. Pour Bénédicte, il faut désormais aller de l'avant. "Rouen, c’est industriel. Il faut que les gens travaillent, il faut penser aux employés."