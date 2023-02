La Redoute : jackpot de 100.000 euros pour chaque salarié-actionnaire

C'est ce qu'on appelle un (sacré) retour sur investissement. Il y a dix ans, les salariés de La Redoute ont été incités à devenir actionnaire via un fonds commun de placement d'entreprise. A l'époque, le géant français, racheté par deux anciens cadres, est au bord du gouffre. Les dirigeants lancent alors un vaste plan de modernisation axé sur le numérique et créent dans le même temps le premier fonds commun de placement d'entreprise en France. Près de 1.500 salariés relèvent le pari en achetant chacun entre 100 et 160 euros d'actions.

"Au départ, on parle d'une société qui n'est pas du tout rentable et qui a tout à transformer. Personne ne croit en nous, mais on va montrer le contraire. C'est finalement une histoire très française", explique au micro d'Europe 1 Michel Taoui, cadre du service financier de l'entreprise.

100.000 euros par personne

Une "remontada" qui fait de La Redoute, un géant du e-commerce valorisé à près d'un milliard d'euros. Alors, en rachetant l'entreprise, les Galeries Lafayette ont donc distribué près de 100 millions d'euros aux salariés actionnaires, soit 100.000 euros par personne. "Les collaborateurs ont produit de la valeur et ils sont récompensés", estime Michel Taoui. "Ils ont ramé, ils sont passés par des hauts, par des bas. Ça ne se fait pas de manière linéaire ces transformations. Donc il y a eu des frayeurs, il y a eu des émotions tout au long de cette aventure" et cet argent est une belle récompense, ajoute le cadre. Et comble du bonheur, les 100.000 euros seront immédiatement disponibles pour ces salariés, plutôt visionnaires.