La recette pas-à-pas de la pâte feuilletée maison

Utilisable pour les recettes sucrées et salées, la pâte feuilletée est un indispensable de la cuisine française, pourtant elle fait peur à réaliser : on l'imagine très technique. Mais rassurez-vous, tout le monde peut en faire à la maison ! Europe 1 vous livre toutes ses astuces pour que vous la réussissiez à tous les coups.

Ingrédients pour 2 pâtons

Préparation : 15 min

Repos : 1 h 30 à 2 h

500 g de farine

10 g de sel

75 g de beurre

375 g de beurre sec à 83 % de MG minimum

Préparez la détrempe : tamisez la farine dans un saladier ou la cuve d’un robot équipé d’un crochet. Incorporez le sel, 25 cl d’eau et travaillez la pâte le moins possible. Ajoutez le beurre fondu et refroidi puis pétrissez légèrement. Formez une boule, incisez-la en croix sur 1 cm de profondeur et laissez-la reposer 20 à 30 minutes au réfrigérateur

À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, assouplissez le beurre sec entre deux feuilles de papier cuisson pour lui donner la même consistance que la détrempe. Formez un carré régulier d’environ 1 cm d’épaisseur.

Abaissez la détrempe de sorte qu’elle soit trois fois plus longue que le carré de beurre et déposez le carré de beurre au centre. Rabattez les bords pour l’envelopper. À l’aide du rouleau à pâtisserie, abaissez le pâton pour obtenir un rectangle trois fois plus long que large.

Réalisez un premier tour : ramenez un tiers sur le milieu, puis ramenez le dernier tiers sur les deux autres. Donnez un deuxième tour : tournez le pâton d’un quart de tour afin de positionner l’ouverture du pliage sur la droite. Abaissez le carré de pâte en un rectangle trois fois plus long que large. Placez de nouveau la pliure à droite pour avoir un repère en vue du prochain tour. Laissez reposer le pâton 20 à 30 minutes au réfrigérateur.

Redonnez deux autres tours au pâton, comme précédemment. Laissez reposer 20 à 30 minutes, puis donnez les deux derniers tours. La pâte est prête à être utilisée.