Comment préparer des orangettes maison ?

La Krugette est la création la plus populaire de la chocolaterie Bonnat depuis 1904. Stéphane Bonnat, qui dirige la maison, raconte comment est né ce chocolat dans la matinale d'Europe 1 : "Mon arrière-grand-père était un ami de Monsieur Krug, du champagne du même nom. Alors on ne sait pas si c’est monsieur Krug ou sa femme qui a dit qu’elle adorait l’orange et le chocolat. Il a donc décidé de se pencher sur la question. Il a proposé deux bonbons de chocolat. Le premier c’est une peau d’orange confite, taillée en lamelles enrobée d’un chocolat à 65% de cacao. Et le deuxième, c’était un orgeat haché dans du sucre battu également enrobé de chocolat. Elle a choisi le premier. Et ce chocolat a donc été appelé Krugette". Une gourmandise qui a traversé les époques et que l'on peut reproduire chez soi.

Ingrédients 500 g d’écorces d’oranges

300 g d’eau

200 g de sucre

sucre en quantité suffisante

sirop de glucose en Quantité Suffisante

100 g de chocolat tempéré

Préparation

1. Prélevez les écorces d’oranges en prenant soin de retirer les peaux blanches. Lavez les écorces pendant cinq minutes.

2. Réalisez le confisage. Portez le sucre et l’eau à ébullition. Ajoutez les écorces et reportez à ébullition. Coupez le feu. Le lendemain, égouttez les orangettes, pesez le sirop obtenu et ajoutez 30 % de son poids en sucre. Remettez les orangettes dans le sirop. Portez à ébullition et coupez le feu. Renouvelez deux fois l’opération. Le troisième jour, ajoutez 30 % du poids du sirop en sirop de glucose.

3. Terminez les Krugettes. Laissez refroidir une nuit minimum et égouttez les Krugettes plusieurs heures sur une grille. À l’aide d’une fourchette à tremper, plongez les Krugettes dans le chocolat tempéré et déposez-les sur une feuille de papier sulfurisé. Laissez les sécher et dégustez !

Astuce pour tempérer le chocolat : Il faut le chauffer à 50 degrés avant de le laisser redescendre à 28 degrés. Au moment de tremper les écorces, faites chauffer de nouveau le chocolat à 32 degrés. Vous aurez des Krugettes bien brillantes.