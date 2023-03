EUROPE 1 ET VOUS - La randonnée, un sport qui marche de plus en plus

Entre la réforme des retraites, la grève des éboueurs et le spectre d'une crise bancaire, on a quand même besoin de s'oxygéner un peu. Enfilez votre polaire, on part en randonnée. Un sport qui marche : en France, il y aurait presque 18 millions d'adeptes, selon les enquêtes. Niveau équipement, un accessoire reste indispensable : une bonne paire de chaussures.

"Si le talon décolle, ce n'est pas bon. Et si vous touchez le bout, ce n'est pas bon", explique le vendeur. Une fois chaussé, Louis teste sa nouvelle paire de randonnée sur la fausse pente en pierre du magasin. Avec un objectif en tête :"faire le GR20 cet été", assure le jeune homme.

Un sport intergénérationnel

Un sentier bien connu des habitués. Mais le jeune homme dans la vingtaine, lui, est novice. La randonnée est le seul sport qu'il a trouvé pour fuir la ville. "C'est le fait d'être en autonomie pendant quelques jours, de s'occuper de soi. Ça permet de changer l'air et découvrir des paysages qui ne sont pas accessibles autrement."

Chez Christiane, parka aux mains pour sa petite fille, c'est une affaire de famille. "Déjà tout petit, on faisait des kilomètres. La petite fille va faire de la randonnée occasionnellement", explique la grand-mère. "J'aime surtout marcher dans la forêt. Randonner en ville, je n'aime pas trop parce qu'il n'y a rien à voir", ajoute sa petite fille. Un sport intergénérationnel et surtout accessible.

"Si vous avez une bonne paire de chaussures et un sac à dos, vous pouvez partir vous balader sur des chemins"

Selon Julien, gérant de la boutique, c'est le secret d'un sport qui marche. "En vérité, si vous avez une bonne paire de chaussures et un sac à dos, vous pouvez partir vous balader sur des chemins, c'est totalement gratuit. C'est ce qui fait aussi que les gens commencent de plus en plus apprécier cette pratique", explique-t-il.

Loisir ou compétition, la randonnée pédestre fait l'unanimité : plus de la moitié des Français l'ont déjà pratiquée.