LA QUESTION SEXO - Mon mari m'a trompé mais avait toujours du désir pour moi

>> Peut-on tromper son ou sa partenaire et toujours maintenir la même fréquence dans les rapports sexuels conjugaux ? C'est en tout cas ce qui est arrivé à Françoise, une auditrice, qui s'est rendue compte que son mari la trompait depuis deux ans, alors que leur vie sexuelle n'a pas changé. Un cas qui n'est pas si étonnant, selon la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc. Dans "Sans Rendez-vous", elle explique qu'il faut faire la différence entre le désir suscité par un partenaire et la simple envie d'avoir un rapport sexuel.

La question de Françoise

J'ai découvert cet été que mon mari me trompait et que ça durait depuis deux ans. Je n'avais rien vu jusque là parce qu'il a toujours eu du désir pour moi. Je voudrais donc savoir comment fonctionne la libido masculine dans le cas d'une infidélité ?

La réponse de Catherine Blanc

Il est tout à fait possible qu'un homme trompe sa femme sans que cela se ressente au niveau de son désir. Mais derrière cette notion de désir se pose la question de l'envie de faire l'amour avec sa femme, ou tout simplement d'avoir une relation sexuelle. On peut avoir envie d'une personne parce qu'elle est source d'excitation ou un complément que l'on a déjà dans une relation établie.

On sent bien au ton de la voix de Françoise combien elle est affectée par la situation qui va au delà de la tromperie purement sexuelle. Son mari l'a trompé jusque dans l'idée de la sécurité de la relation, puisqu'elle voyait en lui un désir et qu'elle y répondait. Mais manifestement ça n'a pas suffi puisqu'il entretient une relation avec une autre femme depuis deux ans.

Est-ce que cela peut-être encore plus mal vécu quand il y a des relations sexuelles au sein du couple ?

Quand on est trompé mais que la relation ne va pas bien, on comprend en effet que la personne soit allée chercher ailleurs. Mais quand la relation se passe bien, ou du moins semble bien se passer, et qu'on a été trompé, on n'a en réalité rien perdu de la relation. Dès lors, on pourrait se dire que l'on devrait moins souffrir d'avoir été trompé si l'on n'a rien perdu dans la relation, puisque pendant que le mari de Françoise allait voir ailleurs, la qualité de la relation n'a pas baissé, ni la fréquence de des rapports sexuels.

Et pourtant, narcissiquement, cela reste douloureux de se dire que l'on est pas avec la personne que l'on croyait. Sans oublier que l'on se dit que l'on doit être exclusif à l'autre pour être aimée et avoir de la valeur.

Un homme peut-il faire semblant deux ans ?

Oui, un homme peut masquer le fait qu'il n'a pas de désir parce qu'il connaît des érections et qu'il peut les utiliser avec une femme. Il a donc pu masquer ce qui animait son désir. Même dans les couples qui vont bien, il y a des moments où le désir n'est pas tant pour l'autre que simplement sexuel. Et c'est grâce à l'autre qu'on va pouvoir le vivre.

À l'inverse une baisse de libido signifie-t-elle forcément qu'il y a tromperie ?

Non, il y a des baisses de libido pour des tas de raisons aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et ce n'est pas la tromperie ou l'œil qui frise ailleurs qui en serait à l'origine.