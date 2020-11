LA QUESTION SEXO - "Je ne supporte pas la barbe de mon mari, comment lui dire ?"

Avec ou sans la moustache ? Les petits changements physiques au sein d’un couple ne sont pas toujours bien vécus. Ce que l’un aura voulu tester chez le coiffeur ou son barbier ne plaira pas toujours à l’autre, sans qu’il ose nécessairement lui avouer. Mais un changement d’apparence, même minime, peut-il abîmer une relation ? Mercredi, au micro de Sans Rendez-vous, l’émission santé d’Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à une auditrice qui est gênée par la nouvelle barbe de son mari lorsqu'elle veut l'embrasser.

La question d’Alexandra

"Mon mari s'est laissé pousser la barbe. Ça me pique, lorsque je l'embrasse, cela m'agace alors que lui pense que je ne veux plus l'embrasser. Que faire ?"

La réponse de Catherine Blanc

"Une barbe est généralement assez douce, à condition bien sûr qu’elle soit suffisamment longue. Donc il s’agit plutôt ici de poser la question du rapport qu’à Alexandra avec ce chatouillement, ce dérangement que provoque l'autre. On peut ne pas aimer les barbes, on peut ne pas aimer cette sensation, et auquel cas on le dit tout simplement à son mari. On ne fuit pas le baiser au prétexte qu'on n'aime pas quelque chose. Il suffit de dire que l’on trouve cela dérangeant. Mais à partir du moment où elle se tait, et où l’autre croit qu'elle ne veut plus l'embrasser, alors il me semble que la barbe devient l'arbre qui cache la forêt.

Peut-on parler d’un problème plus vaste au sein du couple ?

La baiser est une intimité, une tendresse partagée. Peut-être que ce couple arrive à avoir une sexualité, mais comme par hasard, le baiser est mis à l'écart, comme si on avait besoin de se protéger de ce geste-là, alors qu’il est possible de s'adonner à la sexualité en se sentant moins impliqué dans la relation. Souvent, le baiser trahit une plus grande implication que le coït lui-même.

En cette période de confinement, alors que les barbiers, les coiffeurs ou encore les salles de sport sont fermés, le laisser-aller peut-il devenir un tue-l’amour ?

Effectivement, nous sommes dans un moment de laisser-aller et peut-être aussi de laisser aller dans la communication des couples. On laisse les difficultés s’installer, et cela vient abîmer la relation. Il faut se remonter les manches et avoir un peu de courage pour dire à l'autre ce qui est un peu dérangeant, ce qui ne me convient pas. Il faut apprendre à se dire les choses si on veut être érotique et érotiser la relation, se mettre au diapason les uns des autres. C'est un compromis à trouver facilement si l'on s’aime toujours."