LA QUESTION SEXO - Depuis ma perte de poids le désir de mon mari a diminué, comment l'expliquer ?

Grâce à une opération, Diane a perdu 40 kilos et pensait qu'avec ce nouveau corps, le désir dans son couple ne serait pas un problème. Mais elle a le sentiment que son mari est moins attiré qu'avant. Dans l'émission Sans Rendez-Vous, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, répond à cette auditrice inquiète et lui conseille d'identifier le moment de cette perte de désir, et surtout de communiquer avec son mari, car cela n'a peut-être pas de rapport avec sa perte de poids.

La question de Diane

"Il y a un an, j'ai perdu 40 kilos grâce à une opération. Je pensais qu'avec mon nouveau corps, mon mari aurait eu plus de désir. Or, rien n'a vraiment changé. J'ai parfois même l'impression que l'on fait moins l'amour qu'auparavant. Comment l'expliquer ?"

La réponse de Catherine Blanc

"De façon générale, une prise de poids ou, en l'occurrence, là, une forte perte de poids, peut avoir un impact sur la sexualité, car cela a un impact sur la perception que chaque personne a de l'autre. Elle a dû changer le regard qu'elle avait sur elle-même. Pour qu'elle ait subi une opération, c'est qu'elle vivait très douloureusement ses 40 kilos de trop.

Aujourd'hui, elle a 40 kilos de moins. Elle tend vers une idée d'elle-même qui puisse la mettre en plus grand confort, ou narcissiquement être plus assurée. Sauf que son mari ne le voit pas comme ça. Peut-être parce que ses goûts ne sont pas nécessairement en faveur d'une femme plus mince et qu'il la préférait peut-être avant. Peut-être aussi parce qu'il avait besoin de ces 40 kilos de plusqui faisaient qu'elle était plus "à lui", alors que maintenant elle pourrait être plus séduisante pour les autres, par exemple. Donc, ça change du tout au tout quand l'autre n'a pas les mêmes repères corporels. Elle peut paraître aussi plus forte, plus attractive et plus en désir. Et donc plus angoissante pour lui, s'il était déjà en difficulté.

On se focalise sur le poids, mais peut-être que cela n'a rien à voir, qu'il a des problèmes au travail, qu'il est fatigué...

En effet. Elle, elle l'identifie comme ça parce qu'elle observe que, malgré le fait qu'elle ait maigri, elle n'arrive pas à le séduire. Mais il s'est peut être passé quelque chose dans sa vie à lui. Il est peut-être parti dans sa tête de longue date et elle a voulu le séduire en perdant du poids. Et puis arrêtons de penser que ce qui fait qu'un homme désire, c'est d'être un canon de beauté. Un homme est désirant d'une personne avec un physique qui lui plaît à lui. Et donc, ce n'est pas parce qu'elle va avoir un nouveau poids ou une nouvelle tenue, ou qu'elle va mettre des dessous ou faire une danse du ventre que tout d'un coup, elle est irrésistible automatiquement.

Peut-être faut-il essayer de retrouver de la complicité, créer de l'envie ?

Je crois que déjà, il faut pouvoir échanger. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se désire plus ? Peut-être qu'elle est 'chiante' dans sa relation amoureuse. Elle peut être en difficulté avec elle-même (quand je dis 'chiante', ce n'est pas dans l'absolu, c'est dans sa perception à lui). Donc c'est ça qui est compliqué. C'est une relation, ce n'est pas parce qu'on est beau ou pas beau. La plus belle personne du monde, si elle n'est pas en adéquation avec elle-même, s'il n'y a pas de communication, si elle est capricieuse, on ne la désire pas.

Que peut-on conseiller à Diane ? Aller voir son mari et lui poser la question ?

Oui, surtout si elle identifie que c'est à partir du moment où elle a maigri. Elle doit aussi se demander si c'était avant. Si oui, c'est qu'elle était déjà en inquiétude. Au lieu de se parler, elle est allée faire ce qui était important pour elle et tant mieux pour sa santé, à savoir maigrir. Et finalement, elle attend quelque chose de l'autre, en lui disant 'moi, j'ai fait un effort, toi, tu devrais maintenant me désirer'. Le mieux est effectivement de pouvoir échanger : 'Nous avons un problème, nous communiquons peu. Je n'ai pas le sentiment que tu viens vers moi'. D'ailleurs, peut-être lui dira-t-il 'mais tu ne viens pas non plus vers moi'. Les couples s'organisent de façon assez étrange parce qu'on attend beaucoup de l'autre sans vouloir faire sa part de chemin en direction de l'autre. Il faut commencer par en parler pour savoir le chemin qui est à faire."