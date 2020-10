LA QUESTION SEXO – Comment être heureux quand on n'est pas d'accord sur le mariage ?

Lorsqu’une relation dure, la question du mariage finit souvent par se poser. Dans l’émission Sans rendez-vous sur Europe 1, Catherine Blanc, sexologue et psychiatre, répond à la question d'une auditrice craignant que son refus de se marier n’affecte la relation qu’elle noue avec son compagnon.

La question d’Emma

"Après cinq ans de relation, mon copain voudrait se marier mais pas moi. Il a peur que mon refus soit le signe que je ne suis pas amoureuse. Que faire ?"

La réponse de Catherine Blanc

La question du mariage pose celle de l’engagement. À partir du moment où un membre du couple s’engage sur un sujet émergent des questionnements sur l’amour que l’on se porte. L’attirance ou la défiance envers le mariage relève des histoires personnelles des membres du couple.

Pourquoi ce blocage existe-t-il chez des couples qui ont déjà une longue histoire ?

Certains ont peur qu’une fois le mariage prononcé, une éventuelle séparation soit encore plus compliquée. L’erreur est de penser que le mariage est le seul empêchement et que le divorce est le seul sujet complexe. En réalité, à compter du moment où l’on passe beaucoup de temps ensemble, des choses précieuses sont partagées : des biens, peut-être des enfants, des groupes d’amis. Mariage ou pas, il y aura à traiter des choses beaucoup plus importantes que le divorce en lui-même.

Ce rejet du mariage est-il plus commun chez les hommes ?

Non, notre position par rapport au mariage dépend de nos histoires personnelles. Les enfants issus de couples divorcés ont pu ressentir plus ou moins de douleur ou de méchanceté lors de la séparation de leurs parents. On dit souvent que les hommes sont plus défiants à l’égard du mariage, que certains sont contents d’échapper à la sentence de la parentalité. Mais ce sont généralement nos histoires personnelles et nos connaissances du divorce qui entrent en jeu. Certains voient le mariage comme une obligation quand d’autres y sont totalement opposés… même très amoureux.

Quelle attitude doit-on adopter quand on décide de ne pas se marier ?

On n’est pas obligé de se marier. Certains ont le sentiment qu’en n’étant pas mariés, ils doivent faire encore plus attention à l’autre car ils ne sont pas officiellement "chose de l’autre". On peut avoir le sentiment que l’on s’appartient quand on se marie : "Tu es mien et je suis tienne". Le fait qu’il n’y ait pas de mariage oblige à toujours prendre soin de la relation. Certains sont contents de ne pas être dans l’obligation de s’aimer, mais bien dans la preuve de son amour au quotidien.