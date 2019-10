La météo du samedi 19 octobre : nuageuse

Le temps samedi sera le plus souvent nuageux, selon les prévisions de Météo-France. De la Bretagne aux côtes de Manche, le temps sera variable, de timides éclaircies contesteront de fréquents passages nuageux donnant des averses, essentiellement sur le littoral.

Les éclaircies seront plus généreuses l'après-midi et s'étendront vers les Pays de la Loire, vers le Centre - Val de Loire jusqu'aux Hauts-de-France.

Des pluies marquées

De l'Alsace à la Lorraine, sur la Bourgogne et l'Auvergne, le ciel sera bouché, les pluies seront marquées, elles se décaleront en cours de matinée vers les frontières de l'Est, la vallée du Rhône jusque vers la Côte d'Azur en prenant un caractère orageux avec des cumuls de pluies conséquents.

Ailleurs, le ciel hésitera ente éclaircies et passages nuageux donnant des ondées, plus rares sur le sud du pays. Une nouvelle dégradation pluvieuse abordera le littoral aquitain en seconde partie d'après-midi puis remontera en soirée vers Poitou-Charentes.

Jusqu'à 23 degrés en Corse

Le vent de large secteur sud soufflera en rafales atteignant 70 à 80 km/h dans la vallée du Rhône, sur les crêtes des Pyrénées. Il sera également soutenu sur le golfe du Lion ainsi que sur la Côte d'Opale.

Les températures minimales seront assez homogènes, comprises entre 9 et 13 degrés, entre 15 et 17 sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse. Les maximales s'échelonnent de 15 à 20 degrés du Nord au Sud, comprises entre 21 et 23 autour de la Grande Bleue ainsi qu'en Corse.