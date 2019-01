La météo du samedi 19 janvier : pluie et faible neige au Nord et à l'Ouest, calme à l'Est

Samedi, le temps sera marqué par un passage pluvieux sur l'Ouest et le Nord avec un peu de neige à l'avant, de la Normandie à l’Île de France et la Picardie, selon les prévisions de Météo-France. La perturbation, arrivée vendredi par l'Ouest, s'étendra le matin de la Nouvelle Aquitaine à la Normandie. Prudence au Nord, des chutes de neige faible se signaleront sur la Normandie puis, à la mi-journée, sur l'ouest de la Picardie avec un risque faible de pluies verglaçantes de la Sarthe aux abords de la région parisienne au petit matin. Sur les régions de l'Est, la journée débutera par un temps calme avec quelques brouillards givrants.

Plus calme au Sud-Est. Le temps pluvieux progressera en journée vers l'Est pour s'étendre, l'après-midi, de la Haute Normandie et des Hauts de France au nord de Midi-Pyrénées avec un peu de neige en Picardie. A partir de la soirée, il commencera à neiger faiblement des Ardennes au Nord-Est. Cette perturbation sera cependant suivie d'un redoux sur l'Ouest et d'un ciel plus variable sur le Nord-Ouest, ponctué de quelques averses côtières. Il neigera faiblement sur le Massif central au dessus de 500 puis 1.000 m. Sur le Sud-Ouest, cette perturbation ne donnera qu'une dégradation nuageuse voire quelques gouttes en matinée. Du Golfe du Lion aux Alpes, la journée restera variable avec un faible risque d'averses entre la Corse et la Côte d'Azur.

Jusqu'à -6 degrés. es minimales varieront entre 2 et 8 sur la façade atlantique et méditerranéenne, et entre 0 à -6 degrés en allant vers le Nord et vers l'Est. Les maximales remonteront entre 4 et 12 degrés sur la moitié Ouest, 10 à 13 sur le Sud-Est et la Corse mais pas plus de 2 à 4 degrés au nord et à l'est de la Seine.