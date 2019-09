La météo du mercredi 11 septembre : moins gris au sud, plus gris au nord

Mercredi, inversion de tendance : le gris qui prédominait dans le sud disparaîtra pour venir envelopper le nord du pays, selon le bulletin de Météo-France publié mardi à la mi-journée.

Du Poitou aux Ardennes, une perturbation apportera de nombreux nuages et s'accompagnera d'un vent de sud-ouest sensible sur le littoral de Manche. Des bancs de brouillard seront présents en fin de nuit localement des pays de Loire à la vallée de la Seine. De faibles pluies se produiront le long des côtes de Manche et d'autres, plus soutenues, domineront sur le nord des Hauts de France.

Des températures entre 7 et 27 degrés

Sur le Nord-Est, les éclaircies de la matinée seront remplacées par un ciel gris à la mi-journée, avec quelques gouttes possibles le long de la frontière allemande. Sur la moitié sud, le soleil fera son retour. La matinée se déroulera tout de même sous les nuages dans le Sud-Ouest avec quelques grisailles et un temps pluvieux sur les Pyrénées. Sur le golfe du Lion, la tramontane sera modérée.

Les minimales seront comprises entre 7 et 11 degrés en général, 14 à 20 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales s'échelonnent entre 18 et 22 degrés sur un quart nord-ouest et 21 à 27 degrés plus au sud.